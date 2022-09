Escutar esta notícia Escutar esta notícia

PROGRAMA OFTALMO NAS ESCOLAS

14% dos alunos examinados apresentam alterações

Iniciativa da prefeitura de Jacarezinho visa diagnosticar alunos com problemas de visão e garantir o tratamento adequado, de forma gratuita.

14% dos alunos examinados pelo Programa Oftalmo Nas Escolas, desenvolvido pela prefeitura de Jacarezinho através da secretaria municipal de Educação em parceria com a secretaria municipal de Saúde juntamente com o médico oftalmologista Dr. Carlos Teixeira, apresentaram alterações na visão e serão encaminhados para consultas oftalmológicas.

O objetivo do programa era justamente ter esse levantamento preciso, uma vez que problemas de visão não diagnosticados podem atrapalhar consideravelmente a vida escolar de crianças e adolescentes.

As avaliações aconteceram em 395 alunos do 5º Ano de todos as escolas da rede municipal de ensino de Jacarezinho, dos quais 57 apresentaram alterações e, portanto, necessidade de encaminhamento para consultas – que acontecerão no Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

Todo o processo, desde as avaliações até a eventual confecção de óculos para os casos onde existam a necessidade, é totalmente gratuito aos alunos. Até o fim do ano, a expectativa é que a totalidade de alunos da rede municipal seja submetida às avaliações.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, o projeto é um reflexo da preocupação da gestão com o bem estar dos alunos da rede municipal. “Temos avanços históricos na rede municipal de ensino, com um grande programa de reforma ou ampliação de todas escolas do município e distribuição de uniformes escolares, entre tantas outras ações.

Agora mais um projeto que mostra a preocupação que temos com nossos alunos. Sabemos que um problema de visão não diagnosticado pode prejudicar e muito a vida escolar de uma criança, então vamos atuar para que nenhum aluno nosso sofra com isso”.

Para a vice-prefeita e secretária municipal de Educação, Patrícia Martoni, o trabalho é mais um no intuito de melhorar a qualidade do aprendizado. “Desde o começo da gestão o desafio é sempre em promover um ensino de qualidade aliado com as melhores condições oferecidas aos alunos. E esse é mais um projeto que vem reforçar todo esse contexto”, pontua.

Para o secretário municipal de saúde, João Luccas Thabet Venturini, “projetos dessa magnitude reforçam a importância da atuação em rede entre as secretarias, garantindo eficácia e qualidade de vida aos nossos jovens”.

O “Programa Oftalmo nas Escolas” é uma realização da prefeitura de Jacarezinho através das secretarias municipais de Saúde e de Educação, com emenda impositiva da vereadora Luciane Alves, e parceria com o médico oftalmologista Carlos Henrique Amaral Teixeira, responsável pelas avaliações dos estudantes.