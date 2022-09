A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) voltou atrás e decidiu revogar a Lei Seca no Paraná. A nova resolução foi publicada no começo da tarde desta sexta-feira (30), três dias após o anúncio da restrição.

Na última terça-feira (27), a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) chegou a protocolar ação no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) contra a proibição.

O presidente da entidade, Fabio Aguayo, comemorou a nova resolução.

“Nós da Abrabar gostaríamos de parabenizar o Governo do Paraná, através do governador Ratinho Junior e do secretário Wagner Mesquita, pela revogação da Lei Seca. Nossa categoria agradece muito, os empresários, colaboradores e nossos clientes. Não podemos fomentar clandestinidades e já estavam pipocando várias festas clandestinas na hora do almoço. Nesse momento difícil, precisamos celebrar a democracia e a democracia é celebrada em nossos ambientes”, disse Fabio Aguayo.