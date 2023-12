O Programa do Voluntariado do Paraná (Provopar) apresentará sua nova diretoria, eleita para um mandato de dois anos, em grande evento, denominado Chá Natalino, que se realizará no Espaço Épico neste domingo, dia 17 de dezembro, às 16 horas. O prefeito Marcelo Palhares (PSD) é um dos convidados e foi o responsável pela reorganização do Provopar, graças ao trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Palhares crê que o voluntariado é uma prática que tem o poder de mudar vidas e transformar comunidades. “Através do ato de doar seu tempo e energia para ajudar outras pessoas, os voluntários não apenas melhoram a vida daqueles que ajudam, mas também enriquecem suas próprias existências e contribuem para uma sociedade mais solidária e unida”, avalia o Prefeito, que está buscando formas de aumentar o protagonismo social e o bairrismo em Jacarezinho.

Segundo a secretária Eliandra Gonçalves, o lema do Chá Natalino é “Leve um brinquedo e faça uma criança feliz”, com o qual se pretende arrecadar presentes a serem ofertados às crianças das famílias mais vulneráveis de Jacarezinho.

“Por determinação do prefeito Marcelo, procedemos à regularização de toda a documentação do Provopar, com os competentes registros, publicações e assembleia. A diretoria é composta por Maria Aparecida Tiessi Suzuki (Presidente), Carla Bianca Almeida Ribeiro (Vice-Presidente), Ana Carolina Montagnieri (1.a Secretária), Marisa Rosa (2.a Secretária), Felipe Salvador Palhares (1.° Tesoureiro), e Carmem Gomes da Silva (2.a Tesoureira).

“Nossa missão é estimular voluntários que possam oferecer seu tempo e habilidades em diversas áreas, como assistência médica, educação, assistência social, entre outros”, explica a Secretária. Essa ajuda é essencial e tem um grande impacto na vida dos próprios voluntários. “Quando as pessoas se envolvem em projetos de voluntariado, elas têm a oportunidade de se conectar com outras pessoas e se envolver em atividades significativas que as ajudam a se sentir úteis e realizadas. O voluntariado auxilia no combate à pobreza e à exclusão social, entre outros problemas da cidade”, pontua. “Quando as pessoas se envolvem em projetos de voluntariado, elas criam uma mais coesão e unidade na comunidade, o que melhora o bem-estar geral e a qualidade de vida de todos, a autoestima, a autoconfiança e a autoimagem das pessoas, o que pode levar a uma vida mais feliz e satisfatória”, conclui Eliandra.

Serviço

O Espaço Épico está localizado na Rua Wanda Quintanilha Braga, n.° 74, Nova Jacarezinho.

O valor do ingresso é de R$ 45,00 por pessoa.

O cardápio inclui tortas doces e salgadas, bolos, doces, salgadinhos, suco de laranja, café, chá, água saborizada e refrigerantes.