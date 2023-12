Um ônibus com 29 pessoas, sendo dois motoristas e 27 passageiros, ficou sem freios na altura do Km 667 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na noite desta quarta-feira (13). Os condutores do veículo, que já conheciam a rodovia, usaram a área de escape para evitar uma tragédia.

Segundo a concessionária que administra a via, a Arteris Litoral Sul, a área de escape é composta por argila expandida e que reproduz um conceito da Fórmula 1. O dispositivo tem a finalidade de frear veículos pesados que, por algum motivo, tenham problemas em seus sistemas de freios.

O ônibus de passeio era de Belém, no Pará, e tinha como destino a cidade e São José, em Santa Catarina. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.