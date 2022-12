Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi publicado nesta segunda-feira (19) o edital da licitação para a drenagem, pavimentação e sinalização das ruas do Jardim Europa, no centro de Jacarezinho. A abertura do certame está marcada para o dia 25 de janeiro do próximo ano.

As obras do Jardim Europa totalizam 51,9 mil m² e o preço máximo a ser investido é de R$ 11,6 milhões, com recursos obtidos por meio de financiamento junto à Agência de Fomento do Paraná (R$ 10 milhões), e o restante com recursos próprios do Município. O bairro é um dos maiores de Jacarezinho e há cerca de 40 anos os moradores aguardam por essas benfeitorias.

“Essa é uma notícia que estávamos ansiosos pra divulgar. No início do mês assinamos o contrato de financiamento, e agora publicamos o edital da licitação. Esperamos que haja uma boa participação de empresas idôneas para fazer os serviços com a qualidade que a população merece”, pontua o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

Juntamente com o Jardim Panorama, cujas obras estão em andamento, os valores aplicados atingem R$ 20 milhões. “E tem mais”, avisa o Prefeito, “em fevereiro devem começar as obras de pavimentação da Avenida da Cidadania e de parte da Vila Leão, com mais R$ 1,37 milhões investidos”, destaca. As obras de pavimentação desses bairros foram contratadas junto à empresa RM Rezende e o extrato do contrato publicado na edição de hoje do Diário Oficial.

Jardim Castro

A segunda etapa da pavimentação do Jardim Castro também deverá ocorrer em 2023. Depois de duas licitações e da desistência da empresa contratada para executar as obras, uma nova licitação terá que ser realizada. “Nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano recalculou os valores e nas próximas semanas deverá ser publicado novo edital. São questões que vão surgindo e estamos conseguindo resolver, graças ao bom entendimento com a Câmara Municipal, que tem ajudado bastante na agilidade da aprovação das leis orçamentárias”, reconhece Palhares. “A população pode ficar tranquila que estamos fazendo todo o possível para que as obras sejam realizadas e os nossos compromissos sejam cumpridos”, enfatiza.

Jardim Alves

O Diário Oficial de Jacarezinho trouxe também nesta edição do dia 19 o edital da licitação dos trechos de ruas do Jardim Alves que serão pavimentados – Rua Vitória Régia e parte da Dom João VI. A exemplo do que ocorreu no Jardim Castro, a empresa contratada desistiu da obra, e os procedimentos foram refeitos. A nova licitação está marcada para o dia 25 de janeiro.