O município de Jacarezinho será sede, entre os dias 04 e 07 de setembro de 2025, da 2ª Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná – JEPS Bom de Bola, competição exclusiva da modalidade Futebol de Campo. O evento reunirá atletas e comunidades escolares de toda a região, celebrando a integração entre esporte e educação.

Ao todo serão 10 municípios participantes (Abatiá, Andirá, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina), representados por 18 instituições de ensino e mais de 420 estudantes/atletas, que entrarão em campo em busca de bons resultados, mas também de valores como amizade, disciplina e superação.

O prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto convidam a todos para prestigiar a competição, e também para a grandiosa Solenidade de Abertura, que está marcada para o dia 05 de setembro, às 8h, no Estádio Pedro Vilela.

“Receber este evento é motivo de orgulho para Jacarezinho, pois os JEPS têm como missão promover o desporto educacional, revelar talentos e fortalecer valores essenciais como disciplina, respeito e superação. Boa sorte a todos os atletas”, enalteceu Palhares.

As partidas acontecerão em dois locais oficiais, Estádio Municipal Pedro Vilela (Rua Dr. Heráclio Gomes, nº 821 – Jacarezinho/PR), Campo oficial da UENP.

