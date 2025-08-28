Ibaiti (PR) – Um acidente do tipo capotamento foi registrado na noite desta quarta-feira (27) na rodovia PRC-272, na altura do km 96+700, mobilizando equipes da Polícia Militar Rodoviária (BPRv).

O veículo envolvido, uma caminhonete Mitsubishi Pajero, trafegava no sentido Figueira–Ibaiti quando, por razões ainda não esclarecidas, saiu da trajetória e capotou sobre a pista. A condutora, A. C. dos S., de 63 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ibaiti para atendimento médico.

Segundo informações obtidas no local, as condições climáticas eram favoráveis no momento do acidente e o trecho da rodovia é de pista simples. O teste do etilômetro não foi realizado devido à hospitalização da motorista, mas o boletim da ocorrência registrou resultado de 0,00 mg/L.

A operação de atendimento e liberação da via se estendeu até 1h30 da madrugada, quando o tráfego foi normalizado.