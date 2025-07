Jacarezinho segue em ritmo acelerado com sua agenda de eventos. Após o sucesso histórico da 30ª edição da Fetexas, a cidade se prepara para mais um encontro de tradição e adrenalina, o 24º Texas Off Road, que acontece neste fim de semana, nos dias 18 e 19 de julho.

Na sexta-feira (18), a partir das 18h, os jipeiros serão recepcionados no Centro de Eventos com área para camping e churrasco (levar churrasqueira), promovendo integração entre os participantes e aquecendo os motores para a aventura do dia seguinte.

Já no sábado (19), a programação começa cedo, às 7h da manhã, acontece a concentração dos jipeiros em frente à Catedral Diocesana. Às 9h, os participantes partem para a trilha, em um percurso que promete emoção, desafios e contato direto com a natureza da região.

A taxa de inscrição é simbólica: R$ 30,00 + 1kg de alimento não perecível, reforçando o compromisso social do evento com a solidariedade e apoio à comunidade local.

O prefeito Marcelo Palhares convida toda a população e os visitantes da região para vir prestigiar mais essa tradição que movimenta o turismo, a economia e o espírito esportivo do município. “Jacarezinho vive um momento de valorização da cultura, da aventura e da união entre as pessoas. O Texas Off Road é mais um exemplo de evento que fortalece a nossa identidade e a Prefeitura Municipal é apoiadora desse grande evento”.