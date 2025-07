Nesta quinta-feira (17) há previsão de chuvas isoladas, especialmente entre áreas do Oeste e Sul do Paraná. Devido a frente fria que chega ao Sul do país, Oeste do estado deve apresentar tempo instável.

Nas regiões Norte e Leste (onde está a capital paranaense), a previsão segue com sol, segundo o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar).

“Após a chuva, o deslocamento desse sistema frontal para o oceano traz na sua retaguarda uma massa de ar frio que faz com que as temperaturas despenquem novamente em todas as regiões paranaenses”, explica o Meteorologista Paulo Barbieri.

O frio mais intenso será perceptível na noite de quinta, nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. A diferença será grande de um dia para o outro: nesta quarta-feira (16), por exemplo, Cascavel está com temperaturas entre 15°C e 23°C, e na quinta os termômetros ficam entre 7°C e 16°C.