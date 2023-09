Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta quarta-feira (30/08/2023), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacarezinho/PR promoveu a Capacitação de Rede Intersetorial, com a temática Rede Intersetorial: garantia das proteções sociais às famílias em vulnerabilidades sociais.

O evento ocorreu no auditório da Câmara Municipal e contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Agentes Comunitários, Núcleo Regional de Educação (NRE Jacarezinho), UENP, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, membros do Conselho Tutelar e dos Abrigos, além de participantes do Programa Família Acolhedora.

A Rede Intersetorial é formada por um conglomerado de atores de suma importância para o alcance da garantia de direitos dos cidadãos de Jacarezinho. Um trabalho coletivo que visa unir forças e somar esforços para a melhoria da qualidade de vida, garantindo acesso à saúde, segurança, educação e cultura, lazer e bem-estar social para nossos munícipes.

O objetivo deste evento foi o de promover o diálogo e a articulação entre os diferentes setores que compõem a rede de proteção social, como saúde, educação, segurança, desenvolvimento, entre outros.

A capacitação abordou temas como: o conceito e a importância da rede intersetorial; os desafios e as estratégias para a integração dos serviços, além de cases de sucesso da palestrante Cintia Bruno.

Nesse sentido, o evento muito teve a agregar em conhecimento e vivência, para que, juntos, possamos formar uma rede de proteção consistente e que atenda a população de forma efetiva, atenciosa e respeitosa.

Foi um momento ímpar onde tivemos a participação e a troca de experiências da rede, um debate frutífero com novos horizontes.

Os gestores partilharam suas experiências e vivências com trabalho em rede e destacaram a importância da rede para alcançar o maior objetivo: atender o cidadão com respeito e garantir seu acesso aos seus direitos.

E o sentimento é recíproco, todas as áreas presentes partilham desse sentimento e da visão da ação coletiva como meio para fomentar as potencialidades da rede e superar as fragilidades.

Durante as discussões levantou-se a importância desses espaços de troca de ideias para articular e planejar ações em conjunto, em especial na disseminação de informações entre setores, visando atuar coletivamente com efetividade.

Conhecer o impacto que o trabalho de cada servidor exerce sobre a rede é o ponto de partida para entender como a rede trabalha e as responsabilidades de cada ator.

Só a partir da conscientização sobre a importância do trabalho de cada indivíduo é possível se pensar em uma rede de proteção efetivas que atenda as necessidades da população em seus mais varíaveis aspectos. Este é um passo mais perto de atingir esse objetivo coletivo em prol do bem-estar social.