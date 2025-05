Jacarezinho deu início nesta quinta-feira (08) na 5ª edição dos Jogos Paraná Bom de Bola – competição esportiva oficial do Governo do Estado – que reúne jovens atletas e veteranos em um grande evento voltado ao futebol. O torneio será realizado em dois finais de semana, 08 a 11 de maio e 22 a 25 de maio, com extensa programação esportiva.

Aproximadamente 900 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, estão participando da etapa, representando 19 municípios da região: Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Joaquim Távora, Leopólis, Nova Fátima, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos e Uraí.

A competição abrange diferentes categorias, entre elas, futebol feminino 15+, sub-16 masculino, sub-21 masculino, além do futebol suíço master para atletas de 40+ e 50+ anos.

O Paraná Bom de Bola é promovido pela Secretaria de Estado do Esporte, que vai além de um evento esportivo, a competição tem um importante papel social, contribui para o desenvolvimento da economia local e promove um verdadeiro intercâmbio entre municípios.

O vice-prefeito de Jacarezinho Antonio Neto esteve no Estádio Municipal Pedro Vilela prestigiando os jogos e representando o prefeito Marcelo Palhares, enaltecendo a importância do esporte. “É uma honra para Jacarezinho sediar um evento desse porte. Além de promover o esporte e a saúde, movimentamos toda a cidade e oferecemos uma experiência de integração e valorização dos talentos regionais”, destacou.

A comunidade está convidada a prestigiar os jogos e apoiar os atletas que representam com garra e dedicação suas cidades.