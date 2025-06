Jacarezinho vive hoje um de seus maiores momentos de transformação. Sob a gestão do prefeito Marcelo Palhares, o município soma mais de R$ 40 milhões em obras em andamento, consolidando-se como referência no Novo Norte Pioneiro. Se antes Jacarezinho era conhecida por perder espaço para outros municípios e sofrer com a falta de gestão e de investimentos, hoje é motor do desenvolvimento regional. A cidade representa o Novo Norte, um Norte Pioneiro que deixou de ser o “Ramal da Fome” para se tornar o “Ramal do Desenvolvimento”.

O município avança com obras estruturantes em diversas áreas, promovendo melhorias na mobilidade urbana e rural, saúde, lazer e qualidade de vida da população.

Dentre as obras em andamento a ciclovia perimetral é uma das conquistas, são cerca de três quilômetros já concluídos, garantindo mais segurança e incentivo as práticas esportivas. Um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão em parceria com o Governo do Estado.

Outra obra que promete mudar a realidade de centenas de famílias é a pavimentação do Jardim Europa, um investimento superior a R$ 11 milhões que transforma a infraestrutura urbana e promove mais mobilidade.

Jacarezinho também é sede da maior obra de saúde da região, a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), com investimento de quase R$ 25 milhões, que vai oferecer atendimento especializado à população dos 22 municípios do Norte Pioneiro.

E o maior bairro da cidade, o Aeroporto, inaugura em breve, um novo espaço de lazer que está prestes a ser inaugurado é o Parque Esportivo, também conhecido como Parque do Povo, que vai promover integração para toda comunidade.

A zona rural também não ficou de fora dos investimentos, a Vila Rural (Residencial Novo Texas), após anos de espera, está recebendo mais de R$ 1 milhão em investimentos na pavimentação com pedra irregular, garantindo o escoamento das produções e melhorar o tráfego aos moradores.

Na área de lazer, o município atende mais uma demanda antiga dos moradores, a revitalização da Praça do Jardim São Luiz, em parceria com a Itaipu Binacional, que está em pleno andamento.

GESTÃO QUE PLANEJA E ENTREGA

As conquistas dos primeiros meses de 2025 mostram o ritmo acelerado da transformação. O município vem avançando como nunca. Viabilizou recursos e entregou importantes projetos, como o lançamento do maior programa habitacional da história, com 364 casas, a conquista de R$ 12,7 milhões para a construção do novo IML, Delegacia Cidadã e Polícia Científica, a aprovação na primeira fase para a instalação do curso de Medicina, o início das obras do novo Pronto Atendimento Primário na Saúde, além da inauguração do Meu Campinho, do Canil Municipal, e muito mais.