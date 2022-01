Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O boletim epidemiológico da secretaria municipal de Saúde de Jacarezinho confirma uma morte e mais 158 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (17).

No dia ainda houve 33 exames descartados e 52 pacientes recuperados. Agora são 599 casos ativos, com deles hospitalizados.

Jacarezinho chega agora ao total de 8.175 casos de Covid-19 desde o começo da pandemia, com 118 óbitos.