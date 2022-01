Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Unidade Referência da Covid-19 (Posto Sentinela) volta a funcionar no antigo endereço, à Rua Santos Dumont, a partir de sexta-feira, dia 14 de janeiro. O aumento expressivo dos casos de Covid em Jacarezinho levou a Secretaria Municipal de Saúde a rever a descentralização implementada desde 3 de janeiro. As Unidades do Aeroporto, Parque Bela Vista e Dom Pedro Filipak vinham atendendo, em horários pré-fixados, a esses pacientes.

Segundo o secretário da pasta, João Luccas Thabet Venturine, o aumento da procura por testes verificado nesta semana foi muito elevado, e a grande quantidade de pessoas estava fazendo com que os atendimentos de outras demandas da população fosse prejudicada.

“A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho de descentralizar o atendimento à Covid-19 em três unidades de Saúde, funcionou bem na primeira semana do ano, quando atendíamos em média 90 pessoas ao dia. A realidade mudou drasticamente, o que nos levou a rever nosso posicionamento”, explicou. “Agora estamos com 180 a 200 pacientes com síndromes respiratórias procurando as unidades a cada dia, e isso afeta o funcionamento das unidades, principalmente o atendimento a pacientes com condições crônicas, que precisam de monitoramento e acompanhamento diário”, pontua.

A Unidade Sentinela vai funcionar das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na Rua Santos Dumont, n.° 131 (ao lado da CPFL), no Centro da cidade.