O Colégio ELO de Jacarezinho-PR obteve desempenho de destaque nos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) 2026, conquistando títulos importantes em modalidades coletivas e individuais.

Títulos conquistados:

– Futsal Feminino B (12–14 anos) – campeão

– Vôlei Masculino A (15–17 anos) – campeão

– Vôlei de Praia Masculino A (15–17 anos) – campeão

Terceiros lugares:

– Futsal Masculino B (12–14 anos) – 3º lugar

– Vôlei de Praia Masculino B (12–14 anos) – 3º lugar

Atletismo:

– Pedro Augusto Rosa das Dores – campeão no salto em distância e no arremesso de peso

– Gabriel Joaquim Wahl – 5º lugar no arremesso de peso

– Julia Sarmanho dos Santos – participação nas eliminatórias dos 80m

Além das conquistas, as equipes de Vôlei Feminino B (12–14 anos) e Vôlei de Praia Feminino A (15–17 anos) também representaram o Colégio ELO, contribuindo para o desempenho geral da instituição na competição.

Com esses resultados, os campeões do Colégio ELO de Jacarezinho-PR avançam para o Campeonato Estudantil Macro, etapa classificatória para o Paranaense.