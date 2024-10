O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou a consulta aos locais de prova do Enem a partir desta terça-feira (22). O Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na página do participante, contém informações como número de inscrição, data, horário das provas e local.

Além disso, o documento também indica se o participante conta com atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. O Inep recomenda que os inscritos levem o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dias do Enem, em 3 e 10 de novembro.

O cartão pode ser acessado com login na plataforma gov.br. Caso o participante esqueça a senha, é possível recuperá-la usando CPF e opções como o aplicativo GOV.BR. Assim como pelo app de bancos credenciados, do internet banking de bancos conveniados, e-mail ou SMS.

Enem 2024

No primeiro dia do Enem, em 3 de novembro, acontecem as provas de linguagens, códigos e ciências humanas. Já no segundo dia, 10 de novembro, ocorrem as provas de matemática e ciências da natureza.

Os participantes do Enem que não puderam comparecer por motivos de logística ou doença podem solicitar a reaplicação da prova até 15 de novembro, com a reaplicação ocorrendo nos dias 10 e 11 de dezembro.

Os gabaritos oficiais são divulgados em 20 de novembro, e as notas finais estão previstas para serem publicadas em 13 de janeiro de 2025.