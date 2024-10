Um avião Caça F-5 da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu nesta terça-feira (22), em Natal (RN), o piloto conseguiu se ejetar da aeronave antes da queda. O momento foi registrado em vídeo (assista abaixo).

Conforme as informações preliminares, um problema nos motores causou a queda. De acordo com a Folha de São Paulo, a aeronave da FAB estava participando de preparativos para a Operação Cruzeiro do Sul. Ainda de conforme o site, o piloto foi resgatado com vida.

Caça da FAB cai; assista momento da queda

