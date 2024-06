Nesta quarta-feira, 05/06, a Lojas Colombo reforça seus princípios de atender com humildade, simplicidade e o básico bem feito, com a inauguração da primeira filial em Jacarezinho (PR).

A solenidade teve início às 10 horas com o descerramento da fita inaugural e a presença da diretoria da Lojas Colombo, representada pelo diretor Comercial, Odair Ziero e a gerente da unidade, Aline Teixeira.

Participaram profissionais da imprensa, autoridades e influenciadores digitais locais.

Aconteceu ainda o tradicional coffee, animação na porta de entrada, sorteio de uma fritadeira e distribuição de brindes.

Localizada na Rua Paraná, 813, em área central do município, a unidade vai dispor de uma ampla variedade de produtos, desde móveis e eletrodomésticos até artigos esportivos e de tecnologia.

Os clientes ainda contarão com condições exclusivas de parcelamento em até 24 vezes pelo Carnê Fácil, garantindo credibilidade e segurança nas negociações, bem como uma condição especial de inauguração com 12 vezes sem juros. Outros benefícios proporcionados serão os serviços de empréstimo pessoal e consignado

O evento foi aberto ao público, marcando a presença de mais uma filial da Lojas Colombo no estado paranaense.

Lojas Colombo, 65 anos de história

A Lojas Colombo é considerada a maior rede varejista de eletrodomésticos e móveis do Sul do Brasil. Recentemente, lançou seu novo posicionamento de comunicação com o mercado, por meio da campanha Tudo que a vida tem de melhor, baseada nos principais pilares de proximidade e

relacionamento com o cliente, além do atendimento de referência, feito por pessoas para pessoa.

A campanha sinaliza a largada para as festividades de 65 anos da empresa, comemorados em novembro de 2024.

Fotos: Juliana Moraes portaltanacidade