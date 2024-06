Na noite de ontem (5), uma carreta e uma picape se envolveram em uma colisão na BR-153 (trevo de acesso à PR-218 para Jundiaí do Sul), próximo ao município de Guapirama/PR. O impacto da batida foi tão forte que o tanque da carreta rompeu, provocando um incêndio instantâneo no veículo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, que atendeu a ocorrência, as chamas se alastraram rapidamente, consumindo a carreta por completo. Duas vítimas da colisão ficaram feridas e precisaram ser socorridas. Uma ambulância do município Quatiguá prestou os primeiros atendimentos e encaminhou os feridos para o Hospital de Guapirama.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente no local para auxiliar na contenção do incêndio e no trânsito.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/C74NWKFuVjw/?igsh=MW4xeTRubTMwYjVrMA==

Fotos: Corpo de Bombeiros