O Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná, com leilão nesta sexta-feira (29) na Bolsa de Valores, prevê 174,4 quilômetros de duplicação na ligação rodoviária entre Jaguariaíva e Jacarezinho, entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, seguindo até a divisa com São Paulo. A rodovia é a principal ligação dessa região com Curitiba e o Porto de Paranaguá.

Esse é o quinto texto da série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 2. O primeiro explicou a grande modernização da BR-277, que ficará com três pistas, o segundo detalhou as duplicações na área urbana de Paranaguá, o terceiro apresentou a inclusão dos acessos de Morretes e Antonina e da duplicação da PR-407, em Pontal do Paraná, no projeto, e o quarto relatou a duplicação integral da ligação entre Ponta Grossa e Sengés. O próximo vai explorar as obras entre Cornélio Procópio – Jacarezinho.

As principais rodovias beneficiadas serão a PR-092 e a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana). A duplicação da PR-092 vai do entroncamento com a PR-151, em Jaguariaíva, até o entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana), em Santo Antônio da Platina, passando pelos municípios de Arapoti, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora, em uma extensão total de 123,8 quilômetros.

Já a BR-153 será duplicada a partir do entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina, até Marques dos Reis, em Jacarezinho, chegando ao entroncamento com a BR-369, onde a Transbrasiliana já é duplicada, logo antes da divisa com São Paulo, próximo ao município paulista de Ourinhos. Serão 50,6 quilômetros de duplicação somente nesse trecho.

VIADUTOS E PASSARELAS – Entre Jaguariaíva e Jacarezinho serão implantados também 45 novos viadutos e 25 passarelas.

No trecho da PR-092 entre Jaguariaíva e seu município vizinho de Arapoti serão dois viadutos do tipo Parclo, em que condutores utilizam uma passagem superior para trocar de sentido da via, no km 208,6 e no km 211,8.

Em Arapoti está previsto um viaduto do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita, no km 216, entroncamento com duas vias municipais e possível local de implantação do futuro Contorno de Arapoti, obra prevista em parceria do Governo do Paraná com a Klabin S.A.

Ainda no município, está previsto um viaduto do tipo Trombeta, que conta com três ramos, sendo que um deles faz uma curva de 270° antes de se dividir, em rotatória do km 223, e três passarelas, uma na altura da Rua Manoelito Carneiro, uma em frente ao Auto Posto Hulk e a última na altura da Rua Joaquim Caetano de Oliveira.

Entre Arapoti e Wenceslau Braz são quatro Parclos, no km 225,3, km 230,5, km 235,7 e km 243,7. No distrito de Calógeras, próximo à divisa dos dois municípios, será implantado um Trombeta no km 238,8, substituindo uma rotatória de acesso à Rua Orlando Batista Mendes, e duas passarelas de pedestres nos acessos ao norte e ao sul, km 237,9 e km 239.

Em Wenceslau Braz será um Diamante no entroncamento com o Contorno Sul do município, um Diamante no entroncamento com a PR-422, um Trombeta em frente à empresa Sodibel e um Diamante no entroncamento com a Rua Papa João XXIII. Além disso, serão implantadas três passarelas, na altura da Rua Irmãs Klosienski, entre a Rua Rib Novo e a Rua Virgílio Gomes, e em frente ao Restaurante Cobalchini.

Entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos está previsto um Parclo no km 260,5, um no km 265,8 e uma passarela logo à frente, no km 266,2, um Trombeta no entroncamento com a PRC-272, e um Parclo no km 275,6.

No perímetro urbano de Siqueira Campos, onde a PR-092 foi duplicada recentemente, estão previstas cinco passarelas: próxima ao Supermercado Kelve; na rotatória da Rua da Paz; logo após a Rua Belino Maria; próximo ao posto do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv); e em frente à Pro Tork. Também será implantado um viaduto do tipo Trombeta na rotatória do entroncamento com a PRC-272.

Entre Siqueira Campos e Quatiguá serão três Parclos, no km 285,9, km 293,2 e km 295,0. Em Quatiguá o entroncamento da PR-092 com a Avenida Jorge Eduardo Júnior, principal acesso ao município, será expandido para receber um viaduto do tipo Diamante. Mais adiante, a rotatório no km 302,4 será substituída por um viaduto do tipo Trombeta, também facilitando o acesso municipal e disciplinando o tráfego local e de longa distância.

Em Joaquim Távora a rotatória na entrada da cidade será substituída por um Diamante, com uma passarela logo adiante, na altura da Rua Rui Barbosa. Também será implantado um Trombeta no entroncamento com a PR-218, uma passarela próxima à Rua Moacir Barros Campos, e um Trombeta e uma passarela na atual rotatória com a PR-218.

Entre Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina serão implantados quatro Parclos, no km 315,4, km 319,8, km 324,9 e km 326,5. E já na BR-153, está previsto um viaduto do tipo Diamante no km 46,2, acesso para indústrias logo antes de chegar no município.

Em Santo Antônio da Platina a rotatória da BR-153 com a PR-439 será substituída por um Diamante e uma passarela para pedestres. Outra passarela está prevista logo adiante, na rotatória com a Rua Vinte e Quatro de Maio, um novo Diamante em outra rotatória com a PR-439, uma passarela em frente à unidade do Sistema Fiep, e um Diamante na rotatória com a PR-092, acesso para Barra do Jacaré.

Entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho estão previstos três viadutos do tipo Parclo, no km 35,3, km 31,4 e km 28.

Jacarezinho vai ganhar um novo viaduto Diamante e uma passarela logo na entrada do município, substituindo o atual trevo da BR-153 com a PR-431. Também está previsto um Trombeta logo após a rotatória com a Avenida Brasil, um Diamante na rotatória com a Rua Arapongas e Rua Otaviano Tonete, uma passarela no km 20,4 e outra no km 19,7. Também será implantado um Trombeta na rotatória com a Rua Fernando Botareli e uma passarela na altura da Rua Padre Hugo.

E entre Jacarezinho e a divisa com São Paulo serão três Parclos, no km 13,2, km 10,5 e km 7, e uma última passarela no km 9,4, em frente à Dallon Metais e Derivados.

CICLOVIAS E MARGINAIS – A ligação entre Jaguariaíva e Jacarezinho também vai contar com a implantação de 7,9 km de ciclovias e 13,7 km de vias marginais em trechos urbanos da PR-092 e BR-153 para melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos usuários.

Serão vias marginais em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Arapoti e seu distrito Calógeras.

As ciclovias serão implantadas em Jaguariaíva, Arapoti e Calógeras, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina.

Também serão regularizados 38 acessos neste trecho, realizadas 13 correções de traçado, implantadas quatro passagens de fauna e doze caixas de contenção de líquidos perigosos.

LEILÃO – O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos. O leilão será realizado no dia 29 deste mês, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.

A localização das principais obras pode ser verificada neste mapa. Neste edital estão todos os detalhes das obras previstas. Aqui está o mapa com todas as principais obras do Lote 2.