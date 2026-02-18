Cambará se despede com profundo pesar do Sr. Jomar Francisco Medeiros, proprietário do Jornal News, falecido na madrugada desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, às 04h10, na cidade de Arapongas.

Aos 48 anos, Jomar deixa familiares, amigos, leitores e toda a comunidade enlutados. À frente do Jornal News, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação e pelo respeito à população, tornando-se uma referência no meio da comunicação local.

O velório será realizado nesta quarta-feira, a partir das 17h00, na Igreja Metodista de Cambará. O sepultamento está marcado para quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, às 09h00, no Cemitério Municipal de Cambará.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda