A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à campanha Maio Laranja, mês dedicado à conscientização, prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A abertura oficial das ações ocorreu com uma entrevista especial na Rádio Cidade 104,9 FM, realizada nesta semana.

Participaram do bate-papo a secretária de Assistência Social, Eliandra Gonçalves, a diretora da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Sandra Silva, e a conselheira tutelar Liliane Paim. A conversa foi conduzida pela radialista Heloísa de Oliveira, que abriu espaço para um importante diálogo com a comunidade.

Durante a entrevista, foram discutidos temas essenciais da campanha, como as diferenças entre abuso e exploração sexual, sinais de alerta que podem ser identificados em crianças e adolescentes, além dos canais de denúncia disponíveis, como o Disque 100 e o Conselho Tutelar. A simbologia da flor, ícone da campanha, também foi mencionada como símbolo da luta pela proteção da infância.

A programação do Maio Laranja está sendo coordenada pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. As ações visam sensibilizar e mobilizar toda a população sobre a importância do enfrentamento à violência sexual infantojuvenil.

O ponto alto da campanha será o desfile temático no dia 16 de maio, às 9h, com concentração em frente ao Posto Fox, no Alto da Paraná. O evento promete reunir escolas, profissionais da rede de proteção, famílias e membros da comunidade em um ato público de conscientização e apoio às vítimas.

“A participação da sociedade é fundamental. Somente com o envolvimento de todos podemos romper o silêncio e garantir os direitos das crianças e adolescentes”, destacou a secretária Eliandra Gonçalves.

A Secretaria convida toda a população a acompanhar o cronograma de atividades, que será divulgado ao longo do mês, e reforça o chamado para que escolas, famílias e cidadãos se tornem agentes de proteção.