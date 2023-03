Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um médico brasileiro encontrou uma forma de tranquilizar crianças que vão ser operadas. Ele veste os pequenos pacientes como capas de super-heróis e as carrega no colo até a sala de cirurgia.

Um vídeo do dr. Leandro Brandão Magalhães levando as crianças vestidas de Batman, Mulher-Maravilha, Flash e Patrulha-canina está viralizando nas redes sociais. (assista abaixo)

“Com a fantasia, a criança nem percebe que tá no hospital ou que está entrando para uma cirurgia”, explicou o dr. Leando, Otorrinolaringologista em Divinópolis, Minas Gerais.

A ideia

Ele contou que teve a ideia de transformar o momento que antecede a cirurgia em uma brincadeira divertida porque ficava incomodado ao vê-las chorando e os pais apreensivos.

São 12 anos fazendo cirurgia em crianças e o médico nem se lembra como tudo começou:

“Sinceramente não sei de onde tirei essa ideia, mas procurei na internet onde comprar ou produzir as fantasias e comecei a fazer isso”, disse em entrevista ao Metrópoles.

A equipe acompanhou

Leandro revelou que em todos os anos como médico sempre buscou formas lúdicas de tratar seus pequenos pacientes, para conseguir examiná-las e tratá-las de um jeito humanizado.

Aí ele resolveu testar com a equipe cirúrgica as melhores formas de fazer as crianças se acalmarem.

E a mudança ocorreu não só com seus pequenos pacientes. A equipe toda se engajou nesta missão fofa.

“Fica tudo mais leve e muda também o clima do bloco cirúrgico. Todo mundo abre o sorriso e fica tudo mais leve.”

Elogiado no Instagram

Depois que o vídeo do dr. Leandro levando vários pequenos pacientes vestidos de super-heróis foi postado nas redes sociais, o médico vem sendo cumprimentado e elogiado pelos seguidores.

“Existem profissionais mais que especiais… Verdadeiros heróis.. Que atitude..”, escreveu uma seguidora do Só Notícia Boa no Instagram.

“Nosso respeito ao doutor gentileza!!!”, comentou outro.

“Ohhh gente! Respeito máximo Doc Leandro”, afirmou outro seguidor.

“As pessoas boas são maioria!”, disse outra.

O vídeo viral

Na legenda do vídeo que está viralizando, o Dr. Leandro consegue ser mais incrível ainda. Ele escreveuL

“Vou estar sempre ao lado de vocês! Tentando fazer com que esse momento tenso seja o mais leve possível… Contem comigo!”, escreveu.

Assista e veja que ideia linda: