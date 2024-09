No último sábado, dia 28, a Menin, renomada empresa de Marília com mais de 38 anos de história e mais de 80 mil realizações de sonhos, celebrou a inauguração de seu Stand de Vendas em Jacarezinho. Este marco representa não apenas uma expansão estratégica, mas também o compromisso contínuo da Menin em oferecer oportunidades de moradia digna, com infraestrutura completa e de qualidade.

O destaque vai para o Residencial Parque dos Ipês, um empreendimento que oferece casas bem planejadas, com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, tudo isso em terreno padrão de 200m² (20×10). Além disso, os futuros moradores podem contar com subsídios significativos, que podem chegar até 75 mil reais, através dos programas Minha Casa Minha Vida e Casa Fácil Paraná.

Localizado na Rua Santos Dumont, 501, o Stand de Vendas da Menin está pronto para receber os interessados com uma equipe dedicada e preparada para oferecer todo o suporte necessário. Essa iniciativa não apenas fortalece a presença da Menin na região, mas também reforça seu compromisso em tornar realidade o sonho da casa própria para mais famílias em Jacarezinho e proximidades.

Visite o espaço e conheça mais sobre o Parque dos Ipês que já é sucesso na cidade.

Para mais informações acesse: https://www.menin.com.br/parque-dos-ipes/ ou entre em contato pelo WhatsApp: 43 99102-8015.