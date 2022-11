Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de quarta feira (23), por volta das 14h30min, a equipe do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes foi chamada para atender um acidente do tipo, colisão auto x moto, na BR 369 Km 73, região de Santa Mariana PR.

Chegando ao local a equipe constatou que um motociclista morador de Santa Mariana, já estava sem vida. Segundo informações o mesmo foi atingido pelo veículo VW Saveiro de cor branca, em uma curva próximo ao trevo da Santa daquela cidade. A causa do acidente será investigada.

A identidade do motociclista foi divulgada e se trata da pessoa de PAULO HENRIQUE VERALDO DA SILVA DE,29 anos conhecido como Paulinho, morador da Vila Santa Rita no município de Santa Mariana.

O trânsito ficou lento no local por cerca de uma hora, além do Corpo de Bombeiros, a equipe da Econorte, Polícia Militar, Polícia Civil, Iml e PRF estiveram no local.