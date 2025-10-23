Na tarde de quarta-feira (22), por volta das 18h, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta durante fiscalização de trânsito realizada na Rua Antônio de Castro Villas Boas, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o boletim, a equipe policial avistou uma motocicleta produzindo ruído excessivo proveniente do escapamento. O condutor acatou a ordem de parada e foi devidamente identificado, estando com a documentação pessoal e do veículo em dia.

Durante a inspeção, os policiais constataram que o escapamento estava alterado e com descarga livre, gerando poluição sonora e contrariando as normas de trânsito. Como o condutor não possuía meios de corrigir a irregularidade no local, a motocicleta — uma Honda/CG 160 Titan — foi encaminhada ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar.

Foram lavrados os autos de infração correspondentes às irregularidades constatadas.