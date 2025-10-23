Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Militar do Paraná, por meio das equipes do ALI do 2º Batalhão de Polícia Militar e da RPA/Comando da Companhia, em ação conjunta com a Polícia Civil, deflagrou a Operação DRFC – Wenceslau Braz, com o objetivo de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão relacionados a investigações de desvio de cargas na região.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais (MBA e MP nº 0011119-85.2025.8.16.0025.01.0001-20), as equipes lograram êxito na localização e prisão de um homem adulto, investigado pela prática de furto qualificado (art. 155 do Código Penal).

Na ação, foram apreendidos R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) em espécie e um aparelho celular, que serão encaminhados à Polícia Judiciária para análise e instrução do inquérito.

A operação reforça o comprometimento das forças de segurança pública do Estado do Paraná na integração entre os órgãos policiais e no combate a crimes patrimoniais, especialmente os que afetam diretamente o setor produtivo e o transporte de cargas.

As diligências seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso, contribuindo para o fortalecimento da ordem pública e da segurança regional.