Na tarde de sexta-feira (5), policiais militares de Carlópolis/PR recuperaram uma motocicleta Honda CG Titan que havia sido furtada no município de Jacarezinho/PR.

A equipe recebeu informações de que uma moto furtada estava transitando em Ribeirão Claro/PR e teria seguido sentido Carlópolis. Diante disso, os policiais iniciaram diligências para localizar o veículo.

Após buscas na cidade, a motocicleta foi localizada na rua do Monge, em Carlópolis. Diversas denúncias anônimas indicaram o autor do furto, que foi detido com o auxílio da equipe de Operações com Cães.

O criminoso foi preso e encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis. A motocicleta foi recuperada e posteriormente será feita a restituição ao proprietário.