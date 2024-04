A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está executando uma série de obras nas suas três unidades: Bandeirantes, Jacarezinho e Cornélio Procópio. Algumas das intervenções, que visam ampliar os serviços oferecidos à comunidade interna e externa da instituição, têm previsão de término no primeiro semestre de 2024. Ao todo, serão investidos mais de R$ 12,7 milhões em 24 obras, das quais 18 contam com recursos da Secretária da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Fundo Paraná. As outras receberam recursos do Fundo Nacional de Educação.

Em Jacarezinho, está em construção a Central de Laboratórios e o bloco de quatro salas do novo câmpus. Também já estão em obras as reformas das quadras poliesportivas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e da pista de atletismo do Centro de Ciências da Saúde. O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação receberá uma quadra de vôlei de areia, que será a novidade do espaço já em 2024.

O diretor da unidade, Luiz Fernando Kazmierczak, destaca que esses são investimentos são muito aguardados pela comunidade acadêmica. “Logo essas obras estarão à disposição da comunidade. Isso reflete uma preocupação tanto da Seti quanto da Reitoria com a instituição”, disse.

Em Bandeirantes, as obras da sala da Central de Pós-Graduação e Pesquisa e das quadras poliesportivas também já foram iniciadas. A Central de Pós-Graduação dará suporte ao Programa de Pós-Graduação Associado em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde (PPGEnf-APS), ao Núcleo de Estudos de Agroecologia e Território (NEAT) e à Central de Laboratórios Multiusuários da UENP (CLMU). O Núcleo de Equoterapia também está ampliando sua infraestrutura.

“Elas trarão importantes melhorias para a vida acadêmica, com apoio às atividades de pesquisa, de ensino e de extensão”, afirmou o diretor da unidade, Ricardo Castanho Moreira.

Já em Cornélio Procópio, as obras e manutenções prediais incluem desde a quadra de areia e a reforma da quadra poliesportiva até o reservatório elevado. “A comunidade acadêmica receberá um novo bloco de salas, o reservatório de água, o planetário, a casa de vegetação, assim como a comunidade externa também usufruirá dos espaços, como as duas quadras esportivas”, observou a diretora da unidade, Vanderléia da Silva Oliveira.

“Firmamos diversos convênios para poder executar essas obras, com o principal objetivo de trazer maior qualidade para nossos estudantes, além do corpo docente e técnico da UENP. Para além disso, a comunidade da região abrangida pela universidade também será beneficiada com a conclusão das obras, seja por meio de espaços de atendimento à população ou por meio de espaços para prática esportiva”, disse o reitor da UENP, Fábio Antonio Neia Martini.

NOVA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA – Outra obra em execução, a nova Clínica de Fisioterapia da UENP, em Jacarezinho, está em fase de finalização. Os recursos são da Secretaria de Saúde do Paraná. O projeto arquitetônico da Clínica tem a área de 1.744 m² e as novas instalações contarão com sala de recepção, espaços administrativos, sanitários acessíveis, vestiários, salas de avaliação e piscina coberta e aquecida para as práticas de hidroterapia, além de ambientes especializados nas áreas de cardiologia, pneumologia, neurologia, pediatria, gerontologia e ortopedia.