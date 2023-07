Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de ontem (30), por volta das 16h55, uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito no km 25+450m da PR-422, próximo ao entroncamento com a PR-151, em Wenceslau Braz/PR.

Os veículos envolvidos no acidente foram um VW/Gol e uma motocicleta Honda CG/125 Titan. O motorista do carro, com placas de Wenceslau Braz – PR, um homem de 84 anos, felizmente não sofreu ferimentos, mas ele se recusou a realizar o teste de etilômetro e deixou o local antes da chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A condutora da motocicleta, também com placa de Wenceslau Braz – PR, uma mulher de 25 anos, ficou ferida no acidente e foi socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital local.

De acordo com as informações obtidas pela PRE no local do acidente, a motocicleta estava transitando pela rodovia PR-422 no sentido Wenceslau Braz ao entroncamento com a PR-151 (São José da Boa Vista). Nesse momento, o carro, que vinha de uma estrada rural, entrou na rodovia no sentido contrário e acabou colidindo transversalmente com a motocicleta.