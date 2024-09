Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de quarta-feira (25), por volta das 22h, na BR-153, km 66,8, em Guapirama. Um homem de 40 anos, conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 com placa de Santo Antônio da Platina, perdeu o controle do veículo após colidir com uma defensa na pista.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Científica, Instituto Médico Legal (IML), Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

As causas do acidente estão sendo investigadas