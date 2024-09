Um motorista ainda não identificado atropelou um menino de 4 anos de idade e fugiu sem prestar socorro, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde de terça-feira (24). Apesar da gravidade do acidente, a criança sofreu apenas ferimentos leves. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente e a fuga do motorista.

Nas imagens é possível ver a movimentação de algumas pessoas na rua João Carneiro Gomes, que fica no Jardim Athenas. Na sequência, o garoto atravessa a rua correndo, quando então é atingido por um Fiat Palio. Apesar do motorista ter freado o veículo, ele não consegue evitar o atropelamento. Com o impacto, o menino é lançado para a frente e cai sobre o asfalto, quase batendo a cabeça contra o meio-fio.

Em seguida, o menino se levanta, visivelmente assustado, e é atendido pelas pessoas que estão próximas do local. Já o motorista, que deveria prestar socorro de acordo com a legislação, foge do local assim que percebe que a criança não está mais na frente do carro.

Conforme o portal aRede, o menino foi levado para a UPA mais próxima, se queixando de dores nas pernas. Ele então foi internado para ficar em observação e passar por exames para detectar eventuais lesões.

Assista ao vídeo do atropelamento: