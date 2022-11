Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Motorista de caminhão morre em acidente na BR 369 próximo a curva do tombo em Bandeirantes

O caminhão de cor branca com placas de São Paulo, fazia sentido Bandeirantes a Andirá, quando em uma curva na BR 369, logo após o São Pio, o mesmo não se sabe o motivo, perdeu o controle do caminhão e veio bater em uma árvore. O caminhão ficou totalmente destruído a cabine, o motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local. Bombeiros, SAMU, no local. A identidade do motorista ainda não foi divulgada, e o acidente aconteceu as 14h30min de sexta feira (11).