Um motorista de 28 anos morreu após ser atingido por um carro que tentava ultrapassar duas carretas na Rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225) em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (11).

A câmera acoplada em uma das carretas que trafegava na via registrou a batida no sentido Ipaussu/Bauru. Nas imagens é possível ver que a motorista fez uma ultrapassagem em local proibido, de faixa contínua.

O motorista do carro atingido morreu no local. Já a motorista do carro que tentava a ultrapassagem, com placas de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), foi socorrida com ferimentos graves.

O jovem que morreu no acidente foi identificado como Jonathan Felipe Melo. Ele era morador de Chavantes e trabalhava em uma empresa em Santa Cruz do Rio Pardo.