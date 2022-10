Mulher consome bebidas de frigobar de motel, se recusa a pagar e atira cerveja sobre PM no Paraná

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher causou confusão em Toledo, no Oeste do Paraná, dentro de um motel no bairro Independência. Uma reportagem do portal Catve mostra que ela usou duas suítes do estabelecimento e se recusou a pagar conta. A Polícia Militar foi acionada por perturbação de sossego e ela foi presa.

O caso foi nesta segunda-feira (10). A gerente do motel disse que a mulher saiu de uma suíte e invadiu outra e consumiu R$ 146 em bebidas alcóolicas nos cômodos. Ela estava sozinha no momento da abordagem. Um homem que entrou junto com a mulher no motel teria pago o valor do pernoite antes de ir embora.

No local, em contato com a gerente, ela informou que uma cliente teria se evadido de uma suíte e invadido outra, e que, após ter consumido aproximadamente R$146,00 reais em bebidas alcoólicas, entre as duas suítes, estaria se recusando a pagar o que foi consumido, por fim, relatou que o homem que havia entrado junto com a mulher teria pago o valor do pernoite antes de sair.