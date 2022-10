Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 46 anos sofreu ferimentos na cabeça após cair de uma sacada de 3 metros. A queda aconteceu na tarde desta quarta-feira (12) na Rua Manoel Martins de Abreu, na Vila Torres, no bairro Prado Velho, em Curitiba.

“Não deu tempo de segurar ele, que caiu para baixo!”, contou a mãe da vítima.

Ela ainda disse que o homem estava bebendo e conversando com a esposa antes da queda. De acordo com sargento Monteiro, do Corpo de Bombeiros, a vítima teve ferimentos leves se for levada em conta a dinâmica da queda.

A vítima estava consciente no local do acidente, mas confusa por conta da queda. Possivelmente, o homem bateu a cabeça no momento da queda. Ele será encaminhado para o hospital para fazer exames complementares.