Um crime chocante abalou a cidade de Carlópolis/PR na manhã de segunda-feira (11). Márcia Mendonça, de 38 anos, foi vítima de feminicídio nas imediações da delegacia local. O autor do crime, seu ex-marido, tentou suicídio após a barbárie.

De acordo com informações divulgadas pela família da vítima e publicadas pelo radialista Claret Coutinho, Márcia e seu ex-marido, com quem teve três filhos, estavam separados, mas o homem não aceitava o término do relacionamento e a ameaçava constantemente. Na manhã de segunda-feira, as ameaças se intensificaram, levando Márcia a procurar socorro na delegacia antes das 9h. No entanto, a unidade policial ainda se encontrava fechada.

A tragédia ocorreu quando o agressor, ao avistar Márcia nas proximidades da delegacia, desferiu vários golpes de faca contra a vítima, ceifando sua vida ali mesmo, na porta da unidade policial. Após o ataque brutal, o agressor tentou tirar a própria vida com a mesma arma, mas foi socorrido às pressas e transferido para o Hospital de Jacarezinho/PR.

A Funerária Bom Jesus ​​de Siqueira Campos, que está prestando serviços à família, informou que o sepultamento de Márcia Mendonça será realizado nesta terça-feira (12), em Carlópolis/PR

A tragédia que vitimou Márcia Mendonça não foi o único ato de violência que afetou a cidade durante o final de semana. Durante a realização da FrutFest, evento tradicional na região, a cidade foi palco de uma briga generalizada na região central após uma cavalgada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem sendo espancado por outros indivíduos próximos ao prédio da prefeitura.

A polícia já iniciou uma investigação para apurar as causas e identificar os envolvidos na confusão.