Um Fiat Uno furtado em Carlópolis foi recuperado em Joaquim Távora durante ação da Polícia Militar, realizada no começo da tarde desta segunda-feira (11).

De acordo com a PM, a equipe fazia diligências sobre o furto do veículo quando o encontraram circulando por Joaquim Távora. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor fugiu em alta velocidade e abandonou o carro, fugindo a pé.

Ainda foi feita varredura com apoio de mais policiais, porém o suspeito não foi encontrado. Já o Fiat Uno foi apreendido e encaminhado para procedimentos de restituição ao proprietário.