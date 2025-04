Silvia M.Z. E, 71 anos, morreu no fim da manhã desta terça-feira (22) após se envolver em um acidente no km 27 da BR-153, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná. A colisão traseira envolveu o veículo conduzido por ela, um Nissan Kicks, e um caminhão que, segundo relatos, não parou no local por aparentemente não ter percebido o impacto.

De acordo com informações apuradas pela imprensa, um motorista que seguia atrás do Nissan parou para prestar os primeiros socorros à vítima e acionou o serviço de resgate da EPR Litoral Pioneiro por volta das 10h20. A equipe de atendimento encontrou a condutora com sinais de sonolência e início de rebaixamento de consciência. Ela resistiu inicialmente ao encaminhamento ao hospital, mas, após insistência da equipe de socorro, foi levada com prioridade ao Pronto-Socorro de Jacarezinho.

A mulher, moradora de Jacarezinho, retornava de Santo Antônio da Platina, onde havia realizado um procedimento de hemodiálise no Instituto do Rim. Apesar do atendimento emergencial, ela não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito pouco antes do meio-dia, com suspeita de trauma abdominal.