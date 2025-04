Para os brasileiros que estavam contando os dias para descansar, o feriado prolongado da Sexta-feira Santa, emendado com o Dia de Tiradentes na última segunda-feira (21), foi ideal para recuperar o sono ou aproveitar uma viagem. Mas, com o fim dos quatro dias de folga, surge a pergunta: quais são os próximos feriados de 2025? Confira o calendário.

Com sete feriados pela frente, os trabalhadores já podem começar a planejar a próxima folga que está marcada para o dia 1º de maio. Faltando 10 dias para o Dia do Trabalhador, a boa noticia é que a data caíra em uma quinta-feira, ou seja algumas empresas e instituições emendarão o feriado com a sexta-feira, prolongando o período de descanso.

Além do Dia do Trabalhador, entre os feriados nacionais que estão marcados no calendário de 2025, mais dois cairão em uma quinta-feira, sendo uma oportunidade para quem ainda não recebeu a chance de organizar uma programação; veja o calendário completo de feriados e pontos facultativos.

com os próximos feriados

Feriados em maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho – Feriado nacional.

Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – Ponto facultativo.

Agosto

15 de agosto (sexta-feira): Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza – Feriado municipal.

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil – Feriado nacional

Outubro

12 de outubro (domingo): Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil – Feriado nacional.

28 de outubro (terça-feira): Dia do Servidor Público – Ponto facultativo.

Novembro

2 de novembro (domingo): Dia de Finados – Feriado nacional.

15 de novembro (sábado): Proclamação da República – Feriado nacional.

20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra – Feriado nacional.

Dezembro

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal – Ponto facultativo (após as 14 horas).

25 de dezembro (quinta-feira): Natal – Feriado nacional.

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano-Novo – Ponto facultativo (após as 14 horas).

Feriado ou ponto facultativo?

Feriado: uma data declarada por lei federal, estadual, ou municipal, resultando na suspensão obrigatória das atividades públicas e particulares.

Ponto facultativo: data na qual é opcional a empresa conceder folga para seus funcionários. Apesar de não ser obrigatório, normalmente isso significa que não haverá expediente em órgão públicos.

*Com supervisão de Rodrigo Schievenin