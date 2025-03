Assita o vídeo: https://youtu.be/YA7jHd2FaFM?si=r2qQ0j9w092uGSey

Na noite deste domingo (02/03), a Avenida Manoel Ribas, em Jacarezinho, foi palco do Desfile das Escolas de Samba, atraindo milhares de pessoas que prestigiaram o evento. Reconhecido como o melhor Carnaval de rua da região, a festa celebrou a cultura carnavalesca com muita música, cores e alegria.

A população compareceu em peso para acompanhar as apresentações das escolas de samba, que desfilaram com criatividade e exuberância, encantando o público. O evento contou com uma estrutura completa, proporcionando segurança e conforto aos foliões.

O Carnaval de rua em Jacarezinho reforça sua posição como um dos maiores atrativos culturais da região, celebrando a tradição e reunindo famílias, amigos e turistas para uma noite inesquecível.