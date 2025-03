Um grave acidente foi registrado na manhã de ontem (2), por volta das 09h30, na PR-160, no município de Figueira, Norte Pioneiro do Paraná. O sinistro ocorreu no km 150 + 950 da rodovia, no sentido Curiúva/Figueira, e envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 FAN, com placa de Londrina-PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto colidiu violentamente contra uma palmeira às margens da rodovia. O impacto resultou na morte imediata do motociclista, que não portava documentos, o que impossibilitou sua identificação até o momento.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Curiúva, onde o caso será investigado.

O corpo do motociclista foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos de identificação e necropsia.