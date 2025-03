O Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) iniciou neste ano a criação de um acervo que reúne obras, documentos e registros do multiartista paulistano Luiz Carlos Bellonzi da Silva durante o período em que ele viveu e trabalhou na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A doação faz parte do projeto “Bellonzi Urgente”, realizado pela CNX Produções Culturais.

Bellonzi nasceu em 1948 em São Paulo e faleceu em 1997 em Jacarezinho, aos 49 anos. Ao longo de sua carreira, trabalhou com grandes nomes do cenário artístico nacional, como Ney Matogrosso, Rita Lee, Os Mutantes e Living Theatre.

Em Jacarezinho realizou trabalhos artísticos como o espetáculo “Cerimônia Secreta para um Anjo Atômico”, criado e apresentado no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), em 1994, e diversas colagens e artesanatos. Seus quadros com a técnica de colagem foram premiados no Salão de Artes de Ourinhos (SP), em 1992, e no Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, em 1997.

O principal objetivo do projeto é resgatar e documentar a memória e trajetória de Bellonzi. “O acervo “Belonzi Urgente” é muito importante para a nossa comunidade, pois se trata de um grande artista que movimentou a cena cultural em nossa região. Reconstruir essa memória por meio de documentos e objetos artísticos era uma necessidade. Agradeço muito à CNX Produções por essa necessária e importante iniciativa. O museu ganha muito com esse acervo”, comentou o diretor de Cultura da UENP, James Rios.

O produtor cultural da CNX e gestor do projeto, Renan Bonito, explica que a iniciativa surgiu a partir de uma pesquisa iniciada em 2023, na qual identificaram a ausência de registro oficiais do artista em Jacarezinho. “Luiz Carlos Bellonzi, conhecido por sua atuação como artista, deixou um legado que merece ser revisitado e celebrado. A falta de registros reforça a necessidade simbólica de recuperar e constituir sua memória. A criação desse acervo representa uma oportunidade única de reavivar a história local e de reconhecer a contribuição de Bellonzi para a cultura da região”, frisou.

Viabilizado através do apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho e da Lei Paulo Gustavo, o projeto inicia com a criação de um acervo que reúne obras, documentos e registros relacionados à sua estadia e produção artística na cidade, que ficará abrigado e preservado pelo museu. A expectativa é que, ao longo dos próximos meses, mais detalhes sobre a vida e obra de Bellonzi sejam apresentados.