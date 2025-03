Jacarezinho/PR – A Polícia Civil do Paraná, através da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho/PR, em diligência realizada nesta quinta-feira (06), deu cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho, culminando na captura de um homem de 43 anos.

A ordem judicial decorre de regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado, em razão de reiterados descumprimentos das condições impostas pela Justiça.

A equipe policial, composta pelos agentes Guilherme Paulino, Scylla Cesar Peixoto Neto e Roberto de Oliveira Junior, localizou o foragido na Rua Padre Mello, no bairro Parque Bela Vista. No momento da abordagem, o indivíduo demonstrou resistência e questionou a ação policial, o que motivou o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

O capturado possui histórico criminal significativo, com condenações por infrações previstas nos artigos 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), 155, §4º (furto qualificado) e 157, §2º (roubo agravado) do Código Penal Brasileiro. Sua reincidência e o descumprimento das medidas judiciais impuseram a necessidade da regressão de regime, conforme decisão do juízo competente.

Após a detenção, o indivíduo foi encaminhado ao Pronto Socorro para exame de corpo de delito e, na sequência, conduzido à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado-adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho enfatizou a importância da atuação policial na execução de decisões judiciais e na retirada de criminosos reincidentes do convívio social. “O trabalho da Polícia Civil é pautado pela seriedade e pelo compromisso com a segurança da população.

O cumprimento de mandados de prisão não é apenas uma formalidade processual, mas uma ação concreta na repressão à criminalidade e na garantia de que decisões judiciais sejam respeitadas”, afirmou.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade na identificação e localização de indivíduos foragidos da Justiça. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais 181, 197 ou pelo telefone da 12ª Subdivisão.