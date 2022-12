Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em nova atualização sobre o desabamento da BR-376, a Polícia Rodoviária Federal junto com a Concessionária Arteris Litoral Sul informam que continuam os trabalhos de remoção do material sobre a pista, desobstrução e recuperação dos danos causados pelo deslizamento e recuperação do pavimento sentido Curitiba.

A vistoria não foi realizada devido ao mau tempo no local. A concessionária segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação da segurança. Não existe previsão de data para a liberação.

Quando as condições de segurança forem atendidas a Concessionária comunicará a PRF. A Polícia Rodoviária Federal coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos.

Duas pessoas morreram e 12 saíram com vida do desastre que aconteceu na última segunda-feira (28). Na ocasião, parte da encosta desmoronou e a lama arrastou nove veículos. As buscas foram encerradas nesta sexta-feira.