Um preso fugiu da Penitenciária Estadual IV, considerada de segurança máxima, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná nesta sexta-feira (2). A fuga aconteceu um dia após o local ter sido inaugurado dentro do Complexo Penitenciário.

De acordo com o Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), o homem, de 35 anos, estava em completo isolamento em uma galeria. O fugitivo é considerado um criminoso de alta periculosidade.