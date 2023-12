Nesta segunda-feira, 27, em Sessão Plenária especial, os conselheiros do Crea-PR elegeram o novo diretor financeiro da Mútua-PR, o Engenheiro Civil Nilton Batista Prado. Com essa definição, ficou composta a diretoria da Mútua-PR para a gestão 2024-2026. Edson Dalla Vecchia foi eleito diretor geral e Ronald Peixoto Drabik o diretor administrativo da Mútua-PR.

A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos (CREA), e atende os funcionários e integrantes do sistema Confea/Crea. Criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), a Mútua é uma sociedade civil sem fins lucrativos cujo principal objetivo é oferecer a seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais.

“A Mútua foi criada para ajudar o profissional a desenvolver a sua carreira, apoiar financeiramente os planos dele, para que tenha mais qualidade de vida e tranquilidade.

Ele tem acesso a planos de saúde com condições exclusivas, clube de descontos, auxílio financeiro para aquisição de veículos, equipamentos, reformas ou aquisições de imóveis, entre outras possibilidades”, destaca Niltão, como é carinhosamente conhecido o diretor financeiro responsável pela administração de recursos na ordem de R$ 170 milhões.

Quem é

Nilton Batista Prado, eleito diretor financeiro da Mútua-PR, é de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Formado em Engenharia Civil na Escola de Engenharia do Triangulo Mineiro em 1981, é fundador da AEAANP (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro), em 1984, juntamente com outros Profissionais da Inspetoria de Jacarezinho–PR; e da ANPEC em 2013, Associação de Engenheiros Civil Norte Pioneiro.

Com 42 anos de experiência profissional, atuando em diversas áreas da Engenharia Civil, Nilton foi secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de Jacarezinho – PR; presidente da AEAANP por dois mandatos, durante quatro anos; e presidente da ANPEC por 3 anos; coordenador Regional do Colégio de Entidades de Classe, Região Londrina-PR, por dois mandatos; coordenador Estadual do CDER por um mandato; coordenador-adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC) por dois mandatos; coordenador da Fiscalização de Engenharia do Crea-PR na CEEC por um mandato; coordenador-adjunto da Comissão de Ética Profissional; conselheiro do Crea-PR, por dois mandatos; e inspetor do Crea-PR, Regional Londrina-PR por dois mandatos.

Para o engenheiro mecânico Ricardo Vidinich, “a expresiva votação recebida dos seus pares denota o reconhecimento de todos por sua seriedade, honestidade, profissionalismo e simpatia. Desejo muito sucesso em administrar a Mútua pelos próximos 3 anos”, conclui.