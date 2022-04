Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferece de forma online a inclusão do símbolo de representação da comunidade autista na carteira de identidade (RG). O serviço é acessível a todas as pessoas que já tenham o documento no Paraná e está disponível na 2ª Via Fácil através do site www.policiacivil.pr.gov.br , na aba “documentos”. Símbolos de deficiência auditiva, visual, física e intelectual também poderão ser inseridos nesse serviço.

O diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Michelotto, afirma que o serviço era muito demandado por esse público. “Agora, quem já tem RG no Paraná não precisa mais levar o filho com autismo ao posto de identificação, assim como pessoas com deficiência também podem ser poupadas do atendimento presencial”, diz.

O laço colorido representativo para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos símbolos possíveis de serem inseridos no RG. A inserção facilita a vida desses cidadãos, que costumam precisar comprovar TEA nas atividades cotidianas.

Observações de saúde sobre doenças, deficiência e tipagem sanguínea também podem ser incluídas no RG, além de outros documentos de uso cotidiano do cidadão.

A fisioterapeuta Elisa Olsson Felchner, 44 anos, fez a primeira via da carteira de identidade do filho com autismo em 2019, mas na época não foi feita a inclusão do símbolo de TEA, porque o serviço só iniciou em 19 de fevereiro do ano seguinte. Agora, ela vê como vantajosa a possibilidade de atualizar pela internet o documento de Oliver, 7 anos. “Isso facilita demais, pois para eles é muito estressante estar em locais que não conhecem e com pessoas tocando neles”, disse.