Na noite de quarta-feira, 26 de novembro, o Colégio Elo realizou a tradicional Noite de Autógrafos, evento voltado para a valorização da produção literária dos estudantes.

Durante o ano letivo, os alunos do 6º ano desenvolveram seus próprios livros, resultado de atividades de escrita conduzidas em sala de aula. As obras passaram por etapas de elaboração, revisão e finalização, retornando aos autores em formato pronto para apresentação.

Na ocasião, cada estudante teve a oportunidade de expor seu trabalho, relatar o processo de criação e participar da sessão de autógrafos, prática que simboliza a autoria e reforça o incentivo à leitura e à escrita.

O projeto foi coordenado pela professora Denise Almeida Dias, responsável pela organização e orientação das etapas. A iniciativa buscou estimular a criatividade, a autonomia e o reconhecimento das capacidades individuais dos alunos, consolidando-se como parte importante da formação escolar.

O evento marcou o encerramento das atividades do ano, registrando a produção literária dos estudantes como resultado concreto do trabalho pedagógico desenvolvido.