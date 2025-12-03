O levantamento realizado pelo Spotify Wrapped sobre os artistas mais escutados no ano de 2025, divulgado nesta quarta-feira (3), mostra que 3 dos 15 maiores do Brasil se apresentarão no Verão Maior Paraná 2026, evento promovido pelo Governo do Estado. Os artistas que estão no topo das paradas musicais são Zé Neto e Cristiano em 6º, Ana Castela em 11º e Gusttavo Lima em 15º.

Além dos três destaques, Murilo Huff em 21º, Hugo e Guilherme em 24º e Luan Pereira em 36º marcam presença entre os 50 mais escutados no Brasil e que também se apresentarão na próxima edição do Verão Maior.

Na última edição, o programa movimentou mais de R$ 150 milhões e recebeu cerca de 2 milhões de visitantes. Em 2026, serão cinco finais de semana seguidos de espetáculos gratuitos, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro, que ocorrem em Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral.

O Spotify Wrapped é uma campanha de marketing viral promovida pela plataforma de streaming Spotify. Lançada anualmente desde 2016, a ação permite que cada usuário visualize uma retrospectiva personalizada da própria atividade na plataforma ao longo do último ano.

O resumo traz os artistas, músicas e podcasts mais escutados, além do tempo total dedicado a um cantor ou banda e comparações percentuais que mostram o quanto esse consumo foi intenso em relação à audiência geral daquele artista, como estar entre os “top 1% dos ouvintes”. Além das informações pessoais de cada usuário, a campanha também divulga quais foram os artistas e músicas mais tocadas no ano.

Confira abaixo mais informações sobre as atrações que movimentarão o Litoral paranaense em 2026.

ZÉ NETO E CRISTIANO – Com quase 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 46 milhões de seguidores nas redes sociais e impressionantes 15 bilhões de visualizações no YouTube, Zé Neto e Cristiano protagonizam a lista dos artistas brasileiros de mais sucesso na atualidade. Canções como “Largado às Traças” e “Notificação Preferida” ultrapassam 1,6 bilhão de reproduções cada uma nas plataformas digitais e consolidam o sucesso do duo.

A dupla faz apresentação na areia da praia de Caiobá, em Matinhos, no dia 10 de janeiro, em um sábado, no mesmo dia do show de Jiraya Uai.

O reconhecimento nacional da dupla Zé Neto e Cristiano veio em 2016 com o álbum “Ao Vivo em São José do Rio Preto”, que apresentou o hit “Seu Polícia”. Em 2018, os projetos “Acústico” e “Esquece o Mundo Lá Fora” elevaram Zé Neto e Cristiano ao topo das paradas, com músicas como “Status que Eu Não Queria”, “Bebida na Ferida” e “Largado às Traças”, premiada como Música do Ano no Domingão do Faustão.

Desde então, a dupla mantém uma sequência constante de álbuns e turnês com grande repercussão. Entre os principais trabalhos estão “Por Mais Beijos ao Vivo”, “Chaaama”, “Tarja Preta” e “Escolhas”. O projeto mais recente, “Intenso”, gravado em 2024 em Valinhos, cidade do interior paulista, contou com participações de Simone Mendes, Luan Santana, Ana Castela e Leo Santana.

Ao longo da trajetória, Zé Neto e Cristiano acumularam indicações e prêmios como o Troféu Imprensa, o Prêmio Multishow e uma indicação ao Grammy Latino em 2020 na categoria de melhor álbum sertanejo, com “Por Mais Beijos ao Vivo”.

ANA CASTELA – Com apenas 21 anos, Ana Castela consolidou-se como um dos maiores fenômenos da música brasileira da atualidade. Na relação dos artistas mais tocados no Brasil em 2025, a boiadeira ficou em 11º, próxima da terceira colocação que conquistou em 2024. A apresentação da sertaneja ocorre no dia 30 de janeiro em Matinhos.

A continuação do bom resultado é fruto do intenso trabalho realizado durante este ano. No mês de maio, a cantora lançou o álbum “Let’s Go Rodeo”, em parceria com o DJ Diplo, que tem o hit “Olha Onde eu Tô”. A produção ampliou a projeção internacional da cantora com uma indicação ao Grammy de melhor disco de sertanejo do ano de 2025.

O início da carreira profissional de Ana Castela ainda é recente, começou em 2021, com o lançamento de “Boiadeira”, parceria com Us Agroboy. No ano seguinte, Ana Castela ganhou projeção nacional com o sucesso de “Pipoco”, gravada com Melody e DJ Chris no Beat.

Desde então, acumulou recordes e prêmios, incluindo o Grammy Latino de 2024 pelo álbum “Boiadeira Internacional” e 30 semanas como a artista mais tocada no Brasil pelo ranking da Billboard – que produz classificação semanal com dados comparáveis de plataformas e formatos. Também venceu o Prêmio Multishow como Revelação do Ano e o TikTok Awards na categoria “Não Nasci, Estreei”.

Com mais de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 40 milhões de seguidores em suas redes sociais e mais de 2 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube, Ana Castela se tornou um dos maiores nomes da música sertaneja. Seu principal sucesso, “Solteiro Forçado”, ultrapassa 700 milhões de reproduções nas plataformas musicais.

A cantora participa de grandes festivais e divide parcerias com nomes como Luan Pereira, Alok, Simone Mendes e Matheus & Kauan. O álbum “Boiadeira Internacional” foi gravado em Santa Terezinha de Itaipu, cidade no Oeste paranaense, diante de 70 mil pessoas, e rendeu uma turnê com apresentações em Portugal e nos Estados Unidos.

Em 2024, Ana Castela gravou em Londrina, no Norte do Paraná, o projeto “Herança Boiadeira”, com participações de artistas consagrados como Rionegro & Solimões, Eduardo Costa e Trio Parada Dura. A produção reforçou o vínculo da cantora com o Paraná, estado onde construiu parte da carreira e gravou alguns de seus maiores projetos.

GUSTTAVO LIMA – Conhecido como embaixador do sertanejo, Gusttavo Lima está em 15º no ranking de artistas mais escutados no Brasil em 2025, prestígio que mantém há 14 anos ininterruptamente, quando ficou nacionalmente conhecido com o hit “Balada”, em 2011. De lá para cá, o astro construiu uma base sólida de fãs que acumulam 100 milhões de seguidores em suas redes sociais. O fenômeno de sucesso se apresentará no dia 25 de janeiro, em Matinhos, no mesmo fim de semana de Raça Negra e Fábio Júnior.

Os números de vendas e visualizações das músicas do cantor comprovam seu sucesso. Ao longo da carreira, Gusttavo Lima soma 18 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube. Três dos grandes sucessos do músico somam 2,5 bilhões de visualizações nas plataformas musicais, como “Apelido Carinhoso”, “Termina Comigo Antes” e “Na Hora de Amar”, isso sem contar as dezenas de outros hits que o cantor continua a empilhar.

Em 2020, primeiro ano do período de pandemia no Brasil, os eventos estavam suspensos em todo o mundo. No mês de março, contudo, Gusttavo Lima apontou o caminho da inovação no mercado musical e realizou sua primeira live show no YouTube, a transmissão ao vivo com maior audiência da história da música brasileira até então, com 2,7 milhões de espectadores simultâneos.

Durante o mesmo ano pandêmico, o artista superou a marca de 4 milhões de execuções nas rádios, sendo eleito pelo terceiro ano consecutivo como o artista mais tocado nas emissoras do país. O sucesso estrondoso levou Gusttavo a figurar novamente no Social 50 da Billboard – que classifica a popularidade de artistas musicais nas redes sociais mais importantes do mundo. Ele esteve à frente de nomes como Cardi B, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lady Gaga, Shawn Mendes e Taylor Swift.

O sucesso nas redes é reflexo de mega produções que são feitas nas apresentações do artista ao público por todo o Brasil. Ele ajudou a consolidar no País o modelo de turnê de arenas e estádios, algo que o sertanejo antes ocupava com menos regularidade, e que agora irá levar a experiência para a areia da praia brava de Caiobá, em Matinhos.

Os shows de Gusttavo Lima também são economicamente importantes para a cadeia do entretenimento, que é feita desde a contratação de equipes técnicas até o aluguel de estruturas, iluminação, segurança, limpeza, montagem e desmontagem.

As apresentações que arrastam multidões contribuem para impulsionar um ecossistema parecido com o do futebol em dias de grande jogo, com dezenas a centenas de profissionais mobilizados por noite, com alto giro financeiro local, impacto no turismo urbano e na ocupação temporária de bairros ou cidades inteiras – como será o caso do litoral paranaense nos primeiros meses de 2026.

OUTROS SUCESSOS – Murilo Huff, Hugo e Guilherme e Luan Pereira também estão entre os grandes sucessos consolidados no Brasil no ano de 2025. Pontal do Paraná recebe Murilo no dia 30 de janeiro, e Matinhos recebe a dupla sertaneja no dia 6 de fevereiro com Luan Pereira no dia 9 de janeiro. Confira a relação completa de shows no final do texto.

Atualmente, Murilo Huff tem cerca de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 15 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 2,5 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube. Seu maior hit, “Dois Enganados”, ultrapassa 750 milhões de execuções nas plataformas digitais. Em 2025, o artista segue entre os destaques da nova geração do sertanejo, com o lançamento de “Peça Íntima”, parceria com Ana Castela, e o novo projeto “Ao Vivão 4”, que mistura pagode, sertanejo e rock.

Igualmente com sucesso estrondoso, a dupla Hugo e Guilherme tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 7 milhões de seguidores nas redes e 4,5 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube. Tem grandes sucessos em parceria com Marília Mendonça como “Mal Feito”, de 2022 – obra póstuma da cantora – assim como o grande sucesso de 2025, “Ama Um Maloqueiro”.

Sucesso no palco e nas redes sociais, Luan Pereira tem uma enorme coleção de composição de sucessos tanto para si mesmo quanto para outros artistas. Com vídeos descontraídos, o cantor tem 24 milhões de seguidores nas redes sociais e lançou músicas virais em 2025 como “Não era Love”, “Dentro da Land Rover” e “Você e Sua Amiguinha”.